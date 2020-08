Amalfi, Capitaneria alla ricerca di un parapendio precipitato in mare

Amalfi, si cerca un parapendio precipitato in mare. La Capitaneria di Porto di Amalfi, diretta dal comandante Oronzo Montagna, è impegnata in operazioni di ricerca di un uomo che sarebbe precipitato in acqua col suo parapendio. A dare la segnalazione una donna che sostiene di aver assistito alla scena.

La dichiarazione ha fatto scattare subito le operazioni di ricerca, concentrate a due miglia dal porto di Amalfi. Finora l’esito è negativo con la segnalazione (l’unica ricevuta dai soccorritori) che non convince pienamente. Si resta in attesa dell’arrivo di un elicottero per perlustrazione dall’alto. Seguiranno aggiornamenti.