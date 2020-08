Amalfi ( Salerno ) . Antonio Cretella del Pianeta del Gusto “Tutti a dire che avevamo il Covid per mia nipote fidanzata con il figlio della Sonrisa. Quanta cattiveria, grazie a chi ci è stato vicino” Dopo il sospiro di sollievo Antonio Cretella con un post nel gruppo “La Voce degli Amalfitani” esprime la sua posizione, dopo che tanti puntavano il dito con l’accusa di avere il coronavirus Covid – 19, perchè la nipote era fidanzata con uno dei Polese. Cretella espone come il sindaco Daniele Milano sia stato vicino alla famiglia e come tanta gente sia stata presa dal panico ingiustificato.

“Non volevo scrivere ma purtroppo dentro di me non c’è lo fatto…in questi giorni se fatta tanta confusione inutilmente sulle nostre famiglie….Mia nipote è fidanzata con il figlio della sonrisa…. gente x bene educate e soprattutto massimo rispetto….Come non hanno avuto gente di amalfi senza rispetto senza dignità e malvagità cattiveria e soprattutto senza educazione !!!! È stato fatto un polverone x mia nipote x un caso covid 19, e successivamente tutta la famiglia…..senza fare tamponi fino a pochi giorni fa avete dette che tutta la mia famiglia aveva il covid 19…..Io mio fratello aldo e il nostro collaboratore che lavora con noi abbiamo fatto il test sierologicio….ha dato esito negativo ringraziando Sant’Andrea e tutti i santi xké con questo virus non lascia a nessuno…..poi successivamente ieri sono stati fatti i tamponi a mio fratello franco e tutta la famiglia!!!!! In serata è arrivato il responso di negatività!!!! Dobbiamo sempre ringraziare ai nostri santi e soprattutto a Sant’Andrea!!!!! Ma Voglio dire a questi grandi soloni e tanti professori, che ci avete detto di tutti i colori, prima di dare delle sentenze aggiornatevi il cervello xké nella vita bisogna essere rispettosi e umani!!!! Poi vi siete permessi inoltre l’albergo la sonrisa che voi non siete proprio degni di nominare persone importanti!!!! Gente che passava x la gelateria come se avevamo il colera la lebbra o la peste!!!gente che non ci hanno mai salutatii!!!! Mia figlia giada stava in spiaggia con il figlio….le persone si allontanavano da loro…..CHE VERGOGNA…. Inoltre voglio dire a questi grandi signori di non nominare la famiglia di Cretella Serafino xké quando parlate della nostra famiglia vi dovete lavare la bocca con l’ACE….Non c’è umanità in questo paese non c’è rispetto e solidarietà!!!!! Vi volevo rammentare se qualcuno si aspettava che chiudevamo la gelateria si è sbagliato…. resteremo p chiuov!!!!È ricordatevi chi vo o mal e lat o sugl sta a ret a port…..nemmeno il covid vi ha fermato!!!!! VERGOGNATEVI….NON SIETE DEGNI DI STARE IN UN PAESE PIU BELLO DEL MONDO…..ALLA FACCIA DI CHI CI VUOLE MALE…. BUON COVID A CHI SI SPERAVA NELLA NOSTRA FAMIGLIA…..menomale che in questi giorni abbiamo avuto solidarietà da alcuni amici e sopratutto il sindaco DOTTOR DANIELE MILANO…..GRAZIE A CHI CI È STATO VICINO…..