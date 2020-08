Amalfi. Anche al Marini-Gioia i sussidi dalla Regione per l’acquisto di libri e kit didattici per studenti in difficoltà.

Si rende noto agli alunni e alle famiglie che l’Istituto Superiore “Marini Gioia” ha partecipato, collocandosi in buona posizione in graduatoria regionale, al bando FSE Avviso 19146 del 06 luglio 2020, per un importo di 64.647,06 euro, avente per oggetto l’acquisto di supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso gratuito a studentesse e studenti in difficoltà. In attesa di ricevere la lettera di autorizzazione ufficiale, si invitano le famiglie con reddito medio-basso o che abbiano avuto forti ripercussioni economiche a causa dell’emergenza Covid 19 (lavoratori stagionali o inoccupati) a RIMANDARE MOMENTANEAMENTE L’EVENTUALE ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, vista la possibilità DI POTER OTTENERE LA FORNITURA TOTALE GRATUITA . Non appena questo Istituto riceverà la formale autorizzazione da parte del Ministero verranno resi noti i criteri e la modulistica per la richiesta.