Amalfi. Affollamento al capolinea della Sita, la richiesta di incontro per trovare una soluzione: “Misure anti Covid azzerate”. Le segreterie provinciali di Salerno della Filt Cgil e Uiltrasporti, in una nota inviata a Sita Sud, al presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone ed al Prefetto di Salerno Francesco Russo, denunciano caos ed affollamento al capolinea di Amalfi ed il sovraffollamento dei bus, richiedendo un incontro urgente.

Ecco quanto si legge nella nota:

Le Scriventi Segreterie Provinciali unitamente alle loro RSA sono terribilmente preoccupate per le notizie che ricevono dal capolinea di Amalfi, rispetto ad un eccessivo sovraffollamento di viaggiatori sia sui bus sia nell’area di sosta.

Ci viene anche segnalato, che le principali norme di sicurezza previste dall’Ordinanza Sindacale del Comune di Amalfi, dai DPCM e dall’Ordinanze n° 65 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania concernente il distanziamento e l’utilizzo delle mascherine come metodo di prevenzione e di contenimento al diffondersi del virus covid-19, sono totalmente azzerate.

Nelle more chiediamo a sua Eccellenza il Prefetto di Salerno la composizione di un tavolo tecnico con le forze dell’ordine, la società, i sindaci della Costiera Amalfitana e la Regione Campania per tentare di trovare una soluzione utile alla risoluzione definitiva del problema.

È assolutamente inimmaginabile continuare a svolgere un servizio di Tpl in queste condizioni sia per il personale che per i viaggiatori.