Allarme nel casertano. Coppia finisce in ospedale per aver bevuto dell’acqua in bottiglia nella quale era stato iniettato acido muriatico

Serpeggia la paura nel casertano dopo che una coppia è finita in ospedale per aver bevuto acqua minerale avvelenata. La coppia aveva acquistato la bottiglia in un supermercato tra Casapulla e Casagiove. Una volta messa a tavola entrambi l’hanno bevuta ma ad avere le conseguenze maggiori è stata la donna che ha deglutito un sorso intero d’acqua mentre il marito, resosi conto dello strano sapore, non l’ha ingerita. Entrambi, però, sono finiti in ospedale dove l’uomo è risultato in buone condizioni mentre il quadro clinico della donna era nettamente peggiore anche se i medici sono riusciti a stabilizzarlo con le cure adeguate.

Gli esperti hanno analizzato la bottiglia ed il suo contenuto per capire cosa fosse accaduto. Dai primi rilievi è subito emerso che il tappo presentava un piccolo foro verosimilmente lasciato dalla siringa con la quale è stata iniettata della sostanza nell’acqua che, una volta analizzata, ha evidenziato la presenza di acido muriatico che, anche se diluito nell’acqua, resta comunque pericoloso per la salute dell’uomo.