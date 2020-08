Allarme cozze contaminate: il Ministero della Salute ritira alcuni lotti

Sul proprio sito il Ministero della Salute ha pubblicato due comunicati che annunciavano l’immediato ritiro dal mercato di una serie di lotti di cozze a causa di un possibile rischio chimico. Uno dei due comunicati pubblicato oggi, venerdì 21 agosto, riguarda lotti raccolti in data 17/08/2020 e 18/08/2020 delle Mitili o Cozze “Mytilus Galloprovincialis” commercializzate da “Ittica Allevamenti Ca’Pellestrina S.R.L.”. I lotti di produzione sono i seguenti: 636-637-643-647. Il marchio di identificazione dello stabilimento/produttore è “Ittica Allev. Ca’Pellestrina S.r.l. (It 444 CDM CE), sede dello stabilimento è Via Pallestrina, 10-45011 Porto Tolle (Ro). Le cozze vengono vendute in confezioni da 5 kg, 10 kg e 20 kg.