Alla scoperta della costa d’Amalfi a Ferragosto per le antiche scale

Diceva Corrado Alvaro che la Costiera amalfitana è un Paradiso fatto di scale che risuonano come i tasti di un vecchio pianoforte. E anche se quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, di musica se ne ascolterà poca e non ci saranno rumori e colori dei tradizionali fuochi d’artificio, un Ferragosto in riva al mare, alla riscoperta di calette incontaminate, vicoli caratteristici, piazzette dove sorseggiare un aperitivo, antiche chiese, ville storiche e giardini da sogno, è un’esperienza che non lascerà delusi. Ecco l’articolo di Barbara Cangiano, Il Mattino. Si parte da Vietri sul Mare: negli splendidi Giardini del Fuenti, a partire dalle 20.30, la Midsummer nigh, cena degustazione a cura dello chef Michele De Blasio con lo spettacolo di Luna Palumbo (solo su prenotazione). Per chi invece desidera atmosfere semplici e genuine, la meta ideale è Cetara per un tuffo in spiaggia e l’acquisto della rinomata colatura di alici. A Erchie tappa d’obbligo da Doddo e il presidente, il bistrot nato quest’anno lungo le sponde del ruscello. Musica, vini del territorio e piatti tipici non lasceranno scontenti soprattutto i più giovani. Spostandosi a Maiori, vale la pena di lasciarsi ammaliare dai giardini di Palazzo Mezzacapo, unici per la bellezza delle grotte artificiali e dei percorsi d’acqua. Con la loro disposizione che ricorda la croce di Malta, circondano l’omonimo edificio. Pochi metri oltre, a Minori, dopo una sosta da Sal De Riso per una delle sue imperdibili leccornie (famosa ormai in tutto il mondo la ricotta e pere), vale la pena di visitare la Villa romana (aperta dalle 8 alle 19 di oggi, mentre domenica è visitabile dalle 8 alle 13.30). Le prime informazioni sul sito archeologico del I secolo d.C. risalgono alla seconda metà dell’Ottocento, ma solo nel 1932, dopo un crollo dovuto alla ristrutturazione di alcune case del circondario, fu scoperta una camera sotterranea. Oggi si può ammirare anche un antiquarium, che espone reperti di età romana provenienti da altre ville della zona.

Restando in tema di ville, restano aperte oggi a Ravello Villa Rufolo (dalle 9 alle 19.30, ultimo ingresso) e Villa Cimbrone (dalle 9 alle 19.45). La prima, il cui impianto iniziale risale al XIII secolo, nell’Ottocento fu venduta allo scozzese Francis Nevile Reid che ne fece un capolavoro architettonico, nonché polo culturale di eccellenza. I fiori più belli sono invece nel giardino di Villa Cimbrone, ridisegnato all’inizio del XX secolo da Vita Sackville-West. Riscendendo sulla costa, chi ama passeggiare potrà cimentarsi con la Valle delle Ferriere, ad Amalfi: il percorso, tra boschi e ruscelli, prende il nome dai ruderi di ferriere di origini medievali che si trovano lungo il tragitto prima di imbattersi nei mulini ad acqua impiegati per la produzione della carta. Meno affollata dai turisti e più intima, la piazzetta di Atrani, più volte set per spot pubblicitari e quinta ideale di chiacchiere oziose. E ancora il fiordo di Furore, per lasciarsi trasportare in una dimensione magica, legata a doppio filo al ricordo delle riprese del film Amore, una favola ideata da Federico Fellini, allora aiuto regista di Roberto Rossellini. Se le scale non fanno paura, Conca de’ Marini con la spiaggetta di ciottoli bianchi che stregò Jacqueline Kennedy è una tappa dell’anima, prima di spingersi fino a Positano. Tra abiti in tela e lino che cantano un inno all’estate e ristoranti affacciati sulla spiaggia, vale la pena di fermarsi (domani dalle 9 alle 21) alla villa romana. Splendidi gli affreschi di notevoli dimensioni quasi intatti, tra cui quello che raffigura un ippocampo e un’aquila distesa su un globo.

Infine, quanti non intendono rinunciare neppure a Ferragosto a tenersi in forma, potranno approfittarne per il classico tour del Sentiero degli dei. Tantissime le richieste, sono ormai già sold out.