All Star Jump arriva ad Agropoli! La manifestazione è prevista per il 22 agosto

Torna la grande Atletica a calcare la pista Pietro Mennea di Agropoli! Il 22 agosto ci sarà la manifestazione, fortemente voluta dall’Atletica Agropoli in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed AtleticaSocial, che punta ad essere un banco di prova per le sfide, sia organizzative che sportive, che attendono l’intero movimento nelle prossime settimane. Angelo Palmieri, presidente dell’ASD Atletica Agropoli, ha affermato: “Non la solita manifestazione, non le solite gare, l’All Star Jump è qualcosa di più; abbiamo deciso di mettere al centro di tutto gli atleti, permettendogli di esprimersi al meglio delle proprie possibilità, in cerca del minimo per i Campionati Italiani”. Anche Claudio Lorusso, coordinatore e speaker dell’evento ha espresso la sua idea: “Musica e tanta competizione, questo sarà per noi l’All Star Jump. Musica perché l’atleta, prima di ogni salto, si caricherà con la musica che lui stesso avrà scelto e competizione in vista delle ultime chances di poter centrare il minimo per i Campionati Italiani”. Il prestigio di una gara è dettato sempre dai partecipanti e, leggendo gli iscritti, ci sono tutti i presupposti per un grande pomeriggio di sport! Sui salti possiamo notare la presenza di Lorusso Davide, nazionale Italiana, argento lo scorso anno ai campionati Italiani U18 Indoor PB 2,10, Carlone Lorenzo e Mohammadu Rafeek Mohamed e della Cadetta AkAKPOVY Jacqueline, lo scorso anno campionessa italiana Trofeo Coni, grande promessa dell’atletica del futuro. Nel lungo, invece, fari puntati su Marasco, nazionale italiana, con un personale di 7,42 mt, già protagonista si Campionati Europei u18 di tiblisi 2016 mentre, sul lungo femminile, la sfida si accende grazie al trio Cosmai, Tarani e Palazzo. Attenzione anche per Akakpovy Yasmine, Cadetta U16 con personale di 5,46. Non solo salti ma tanta altra atletica con Luca Cassano, podio agli scorsi assoluti di Bressanone, Ciro Riccardi sui 200 mt e Antonella Todisco, bronzo lo scorso anno agli Italiani U18. Non può mancare il nostro Giuseppe Filpi, Campione Italiano Juniores nel 2019 sui 110hs ed Argento a Gyor nel 2017. Lanceranno lontano Paolo Puppo, nazionale Italiana del giavellotto e Cuciniello, argento ai Campionarti Italiani allievi proprio qui ad Agropoli, Musci Anna, promessa sia nel Peso che nel Disco. Il peso uomini si prospetta stellare con la presenza di Vincenzo D’Agostino, campione Italiano U23 nel 2018, sempre ad Agropoli, ed oggi tra i primi 4 atleti in Italia e con la presenza di Caiaffa Andrea delle fiamme Oro Padova con tante presenze nella nazionale azzurra. “Dispiace dover fare questo evento senza il calore degli appassionati sugli spalti – continua Palmieri – purtroppo le regole anti Covid19 sono ancora stringenti e la salute viene sempre prima di tutto. L’appuntamento è, per atleti e tecnici, al Guariglia ma, per tutti gli appassionati, ci vedremo in diretta Facebook, dalle ore 17:00 di Sabato 22 Agosto, per farvi vivere un grande pomeriggio di Atletica!”