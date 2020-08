Alento, l’oasi nel Cilento: una meraviglia per le famiglie per il relax post Covid. Abbiamo sentito Silvio La Banca

Situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, all’interno di un’area SIC (Sito di Importanza Comunitaria) di 3.024 ettari che comprende gran parte del fiume Alento, L’Oasi Fiume Alento, è un grande parco naturalistico che offre un’ampia gamma di servizi turistici. Nel complesso è presente una diga in terra che, sbarrando il corso del fiume, origina un lago artificiale di circa 1,7 kmq. Lungo la sponda destra del corso d’acqua si sviluppa l’Oasi naturalistica, costituita da laghetti di importante valore ecologico, che ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la ricchezza di biodiversità mediante attività di conservazione. L’integrità dell’habitat naturale dell’Oasi rappresenta ormai da anni un’originale attrattiva per famiglie, scuole e sportivi.

Sono a disposizione degli ospiti: visite guidate, escursioni naturalistiche a cavallo e in bici, con auto e bus elettrici, laboratori didattici, 8 camere per il pernottamento, orto botanico, area pic-nic attrezzata con barbecue, due bar, campi da calcio e volley, area per mostre tematiche e banqueting, shop con prodotti tipici, tiro con l’arco, vela, sentieri per il trekking, capanni per il birdwatching, noleggio bici e mountain bike, parco giochi e centro congressi. Il ristorante punta alla gastronomia di qualità ispirata al km 0 ed alle preparazioni tipiche.

Foto 5 di 6











“Molte attività non le abbiamo potute fare, il museo delle farfalle e altri eventi, come pure le camere abbiamo scelto di non aprirle questo 2020, bisogna prenotare, ma a volte anche in giornata si trova posto. Sitamo ricevando davvero molti riscontri positivi – ci dice il direttore -, all’ingresso viene misurata la temperatura dagli adetti, poi ci si sposta nell’area pic nic e da li si possono fare le attività o recarsi a visitare vari angoli evitando l’assembramento, cosa facile vista l’ampiezza dell’oasi” .

All’ingresso c’era l’agriturismo Spinaruppoli, con piscina, molto bello. Poi c’è da dire che l’0asi si trova vicino a Castellabate, Agropoli e Capaccio Paestum . Un luogo davvero meritevole di visita