Nuova ondata di calore che interesserà in particolare le regioni del Centro-Sud grazie al ritorno dell’anticiclone africano. A partire giù da domani, mercoledì 19 agosto, anche in costiera amalfitana e penisola sorrentina le temperature saranno in netto rialzo con picchi che, nelle ore più calde, potranno arrivare a superare i 40° ed elevato tasso di umidità.

La giornata più calda secondo le previsioni sarà sabato 22 agosto con un fine settimana all’insegna del sole e del grande caldo. Da domenica le temperature potrebbero tornare nella norma per il periodo ma bisognerà attendere almeno la fine di agosto per avere un po’ di refrigerio.

Il consiglio è sempre quello di evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua e mangiare frutta e verdura evitando cibi pesanti.