Agropoli Cilento barca prende fuoco con due bimbi a bordo domenica. È stato necessario l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per coadiuvare la guardia costiera nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha avvolto in pochi istanti una imbarcazione ancorata lungo la costa dell’area marina protetta degli Infreschi e della Masseta. È accaduto intorno alle 16. Sono stati i quattro diportisti a bordo a far scattare l’allarme: due coppie con un bambino di pochi mesi.