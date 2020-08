Agerola. Rinnovato l’appuntamento del Concerto all’alba per un Ferragosto magico.

Il fascino della notte, l’eccezionale spettacolo dell’alba e l’incanto della musica classica. Per un insolito Ferragosto, tutti ad Agerola ad aspettare il sorgere del sole. Appuntamento sul Monte tre Calli, sulla cui vetta nella notte fra il 14 e il 15 agosto si attenderà l’Alba Magica, l’ormai annuale appuntamento del festival Sui sentieri degli dei.

Affacciati sullo scenario mozzafiato del golfo di Napoli e di Salerno, il rito dell’attesa del levarsi del sole, inebriato dal suono del Gruppo bandistico “Città d’Agerola”, è un’opportunità rara per ammirare con un solo sguardo l’intero litorale da Punta Licosa a Punta Campanella, Capri e Faraglioni compresi.

Si chiama “alba magica” semplicemente perché lo è: nessuno può dimenticare quest’esperienza sul Sentiero degli dei dopo aver trascorso la notte nel solenne, immacolato silenzio della montagna, sotto un cielo punteggiato di stelle.

Basta armarsi di sacco a pelo e scarpe da trekking. Ci si raduna il 14 sera alle 19.00 in località “Crocifisso” (Paipo, Agerola), con servizio navetta da Piazza Paolo Capasso già a partire dalle ore 18. Si procede per circa quarantacinque minuti tutti insieme al seguito di esperte guide in passeggiata, fino a raggiungere la quota di Tre Calli dove viene montato il campo per la notte. Sospesi tra terra e cielo si dà il via a una notte di musica e balli e si dorme fino al sorgere del sole. Alle ore 5 del 15 agosto il nuovo giorno verrà salutato sulle note del Concerto all’Alba.

Appuntamento speciale per esperti escursionisti, amanti della montagna e semplici turisti, l’Albamagica è una straordinaria esperienza di contatto totale con la bellezza della natura, un’immersione nel paesaggio dei Monti Lattari, in mezzo a lecci e corbezzoli, con tutt’intorno gli odori della macchia mediterranea.

Il percorso, specie nel primo tratto, non è indicato per chi non se la sente di affrontare un sentiero a tratti ripido e impervio, ma quelli che lo affronteranno saranno ripagati da un panorama che offrirà meravigliose vedute a strapiombo sul mare da togliere il respiro.