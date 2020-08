Agerola: primo positivo al covid-19, l’uomo è asintomatico

COVID-19: COMUNICATO UN CASO DI POSITIVITÀ AD AGEROLA

In data odierna l’ASL di Napoli 3 sud ha dato comunicazione di un caso di positività nel territorio del Comune di Agerola.

L’uomo è un cittadino straniero residente ad Agerola, rientrato in Italia il giorno 18 Agosto e da tale data insieme alla moglie, risultata invece negativa.

Dalla ricostruzione della catena degli eventuali spostamenti, è emerso che non ha avuto contatti esterni.

Il soggetto è asintomatico e le sue condizioni di salute fanno sperare in una pronta guarigione. La situazione è pienamente sotto controllo.