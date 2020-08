Agerola ospita gli Scout di Giffoni che ricambiano ripulendo il Rio Penise di Campora

Agerola offre ospitalità al Gruppo Scout Cngei Giffoni e loro ricambiano con una bellissima attività di volontariato. Gli Scout, infatti, insieme ai “Compagni di Strada”, tutti ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 19 anni, hanno contribuito a mantenere in ordine il luogo che li ospita, ovvero il Rio Penise di Campora. Un comportamento che dimostra sensibilità ed amore per la natura e l’ambiente, che si spera possa essere di esempio per tanti giovani ed anche adulti.