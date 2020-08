Agerola ( Napoli ) . Campania EIC – Ente Idrico Campano si trova qui: Comune Di Sarno.

Alle chiacchiere e alle polemiche strumentali preferiamo i fatti. E i risultati che stiamo raccogliendo in queste settimane sono la certificazione che il grande sforzo prodotto dall’ EIC – Ente Idrico Campano dalla sua costituzione e fino ad oggi ha permesso di risolvere criticità ed incrostazioni decennali grazie anche alla sinergia istituzionale con la Regione Campania e il gestore del servizio idrico del Distretto Sarnese Vesuviano.

Continueremo su questa strada. L’Eic non è il luogo dell’immobilismo, ma il luogo della democrazia dove vengono prese decisioni importanti per il risanamento ambientale e per realizzare un sistema idrico integrato finalmente improntato ai criteri di modernità, efficienza ed economicità.

Il contributo del Presidente Luca Mascolo nel corso della presentazione degli interventi di completamento della rete fognaria e del ciclo integrato delle acque dalle sorgenti del #Sarno alle reti depurative.

