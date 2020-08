Agerola. Il Festival degli Dei supera anche il Covid. Il post di Luca Mascolo

Dietro ad un Festival, a 30 giorni di programmazione, ci sono ruoli e responsabilità, ansie e frustrazioni, gioie ed entusiasmo. E c’è la gratificazione di raccontare un pezzo di terra, #Agerola , in maniera positiva e propositiva. Decantare la nostra terra con note, musica e letteratura è il miglior veicolo di promozione per un luogo che, sebbene stia vivendo – come del resto ogni paese del mondo – un profondo senso di incertezza e smarrimento, non molla, non demorde. Ma vuole cogliere ogni spiraglio di bellezza per riprendersi il proprio posto nel mondo.