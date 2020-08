Agerola. Domani l’autopsia dell’ingegnere Coccia, giovedì 27 i funerali. Agerola, in Costiera Amalfitana, è ancora sotto shock per la scomparsa improvvisa dell’ingegnere Emanuele Coccia, scomparso pochi giorni fa nella sua abitazione a San Lazzaro all’età di 72 anni. Dallo stato dell’abitazione, sembrerebbe che, prima del decesso, l’uomo avesse litigato con qualcuno o che, ad ogni modo, si fosse verificata una colluttazione.

Per questo motivo, essendo le cause della scomparsa ancora non chiare, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha disposto l’autopsia, che si terrà in data di domani.

Successivamente, giovedì 27 agosto, si terranno i funerali, alle ore 10.30 nella Chiesa del Carmine di Castellammare di Stabia, celebrati da don Luigi di Agerola.