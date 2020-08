Acque affollate a Capri: controlli e sanzioni della Capitaneria. Acque agitate a Capri ma non si tratta del maltempo di queste ore. Il mare intorno all’isola azzurra, infatti, è stato teatre ancora una volta di naufragi e salvataggi in coincidenza con l’overbooking estivo, quando imbarcazioni di varia tipologia e dimensione prendono d’assalto lo specchio acqueo più famoso del mondo. E così la Guardia Costiera è dovuta intervenire per una richiesta di assistenza da parte di un’unità da diporto di circa nove metri, nei pressi dei Faraglioni con difficoltà di manovra per un’avaria al timone, con a bordo 9 persone, tra cui 3 bambini. Inoltre un’altra richiesta di aiuto arrivava da parte di un’unità in difficoltà di 7 metri circa nei pressi di Nerano, con motore in avaria e 5 persone a bordo, tra cui una minorenne.

Intensi controlli, poi, in questi giorni “caldi” a mare da parte degli uomini della Guardia Costiera di Capri, a bordo della motovedetta CP 858 e del battello GC B 23, impegnati in particolare a monitorare le aree a maggior concentrazione turistica di unità o bagnanti. Elevati diversi verbali amministrativi nei confronti di diportisti a bordo di unità a distanza ravvicinata dalla costa e tra questi una sanzione a carico di un conduttore di un piccolo tender di due metri, di età inferiore a quella prevista di sedici anni, con obbligato in solido il genitore, multato nella stessa occasione anche per mancanza a bordo di alcuni documenti del motore, ed un’ammenda nei confronti di un altro natante per eccesso di velocità sotto-costa.

Fonte Metropolis