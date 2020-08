“Acqua azzurra, Acqua chiara”, cantare non basta e’ meglio scaricare la App che ci aiuta a non correre rischi al mare…

Quest’anno, il refrain della vecchia canzone di Battisti, sembra essere appropriato al mare campano.

L’emergenza Coronavirus ha ridotto al minimo l’inquinamento, così come alcuni degli interventi sui depuratori locali, infatti la balneabilità in base alla qualità del mare, pare superiore alla media degli scorsi anni.

L’Arpac ha aggiornato la rete di monitoraggio e i relativi punti di prelievo, affinché la Regione potesse individuare le acque idonee alla balneazione, per la stagione balneare 2020.

A sorpresa però, in costiera amalfitana, continuano a persistere criticità, e non solo alla foce del fiume vietrese, punto storicamente sensibile all’inquinamento, ma anche in altri punti, proprio nel cuore del litorale amalfitano.

È il caso di Cetara prima, e di Amalfi dopo, allarmi rientrati fortunatamente nel corso delle settimane estive.

Non è un caso invece che Minori, pur non presentando problemi specifici, sia stata inserita come zona di “nuova classificazione”, cioè tra quelle in cui, durante l’intera stagione balneare, nel principio di massima tutela del bagnante, saranno effettuati controlli con frequenza maggiore rispetto alla media.

Tale scelta, contrariamente a quanto possa sembrare, non è affatto un premio di benvenuto, né è dovuta ad un’affezione speciale nei confronti di questa località turistica.

Probabilmente non si è resa necessaria solo per la presenza della foce del fiume Reginna, un punto fisiologicamente vulnerabile per il piccolo comune, ma soprattutto a causa delle condizioni non balneabili, della contigua baia di Marmorata di Ravello.

La bella baia, fiore all’occhiello del tratto di costa da Atrani a Minori, risulta infatti segnata in rosso, a certificare la scarsa balneabilità delle acque, dato il superamento dei valori limite dei parametri microbiologici.

La contaminazione delle acque, dipende ovviamente dall’inefficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue, tant’è che a Marmorata, sono stati già effettuati, subito dopo il lockdown ed evidentemente senza successo, dei lavori all’impianto da cui parte la condotta sottomarina, che smaltisce le acque di scarico del comune ravellese.

Certo è che oltre al coronavirus, questa proprio non ci voleva, visto che la bellissima baia, risultando vicinissima alla spiaggia minorese, è meta abituale di bagnanti, che sia a nuoto che su canotti e canoe, la raggiungono facilmente e quotidianamente.

Lo stesso dicasi per la miriade di turisti, che a bordo dei loro natanti, da sempre la scelgono come tappa privilegiata per un bagno sottocosta, vista la tranquillità dello specchio d’acqua, riparato non solo dal vento ma anche dal passaggio molesto di aliscafi e barconi.

È davvero umiliante lo sbandieramento di milioni di euro di fondi, destinati per progetti avveniristiche quanto inutili, a fronte degli atavici problemi ad impianti di depurazione, obsoleti o spesso anche inesistenti, indegni nel terzo millennio, per una delle costiere più belle e rinomate a livello internazionale.

Ci si chiede perché non si sia riusciti ad attivare per tempo, ogni sforzo possibile, per tamponare adeguatamente il problema, prima che la stagione turistica entrasse nel pieno.

Soprattutto si pone il quesito su come vengano informati i turisti, sul divieto di fare il bagno nella baia di Marmorata, visto che non è stato posto alcun cartello di segnalazione, né in loco, né tantomeno nei pressi delle adiacenti spiagge di Minori da un lato, e di Castiglione dall’altro.

A questa inefficienza, per ora sopperisce soltanto la nuova “App Balneazione Arpac”, che consente un controllo veloce ed aggiornato di tutte le aree balneabili campane, inserendo semplicemente la provincia ed il comune di cui si desidera conoscere lo stato di balneabilita’.

C’è da sperare che con la diffusione capillare degli smartphone, sempre più utenti, riescano ad informarsi adeguatamente sui pericoli “nascosti”, dietro un semplice bagno al mare…

Questa App è proprio l’unica tipologia di “scarico” che fa bene alla salute!