AboutSorrento: II ediz. Social Contest fotografico per il calendario 2021 della Penisola Sorrentina

Social Contest Fotografico ABOUT SORRENTO 2021

SECONDA EDIZIONE DEL CONTEST FOTOGRAFICO CHE PROMUOVE LA PENISOLA SORRENTINA

IDEATO E REALIZZATO DA ABOUT SORRENTO

Dopo il grande successo dello scorso anno, nel quale sono arrivate circa 800 foto, eccoci pronti per la seconda edizione del social contest fotografico che anche questa volta porterà alla realizzazione del calendario 2021 e di una mostra fotografica.

Anche in questa edizione i veri protagonisti saranno i cittadini, i turisti e gli amanti di questa terra ricca di paesaggi e di meraviglie della natura.

Il tema del social contest fotografico scelto per quest’anno è:

“i Colori della penisola”.

I colori spesso identificano diversi stati d’animo e sono considerati dei catalizzatori di emozioni. La nostra idea è quella di rappresentare una Penisola Sorrentina che susciti emozioni in un periodo particolare come quello che stiamo attraversando caratterizzato dal contesto Covid. Per questo motivo pensiamo che i colori possano sdrammatizzare il momento e rianimare le emozioni, tutto questo grazie agli scatti di chi parteciperà al Contest

COME PARTECIPARE AL CONTEST

Tutti possono partecipare al contest inviando entro il 1 novembre 2020 le foto all’indirizzo info@abautsorrento.com.

Inoltre condividendo le foto sui canali social usando #aboutsorrento2021 e taggando su Instagram @aboutsorrento e su Facebook @aboutsorrentocoast, si potrà essere scelti per la foto del giorno per AboutSorrento.

A fine contest saranno selezionati i 12 scatti più belli che entreranno a far parte del Calendario 2021. Le stesse foto verranno utilizzate per allestire un’esposizione fotografica durante il periodo Natalizio.

Leggi tutto il regolamento su https://www.aboutsorrento.com/contest-2021/

Con questa seconda edizione si vuole dare ancora più forza all’obiettivo del progetto About Sorrento: promuovere un’identità unica di tutta la Penisola Sorrentina, dando visibilità e conoscenza di tutti i comuni: Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Vico Equense.

Date spazio ai colori, noi vi aspettiamo!!

Gianni Cioffi – 338 90 17 856

Lidia Spasiano – 3393718531