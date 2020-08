Abbonamento gratis Unico Campania per studenti | Come richiederlo online

Abbonamento gratis Unico Campania: Scarica la procedura online con i requisiti, i documenti da allegare alla domanda e il calendario per il ritiro.

Riparte, anche per l’annualità 2020/2021, l’abbonamento gratis Unico Campania, l’agevolazione cofinanziata con fondi dalla Regione Campania e risorse POR Campania FSE 2014-2020, che consente agli studenti residenti in Campania di usufruire di un abbonamento gratuito per la tratta casa/scuola/università.

Come negli scorsi anni, potranno presentare domanda – esclusivamente ONLINE, nella apposita sezione del sito – gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

•residenza in Campania;

•età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;

•iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università;

•possesso della certificazione ISEE non superiore a € 35.000.

Scarica il PDF con tutte le indicazioni della procedura online ⇓

PROCEDURA ONLINE PER RICHIEDERE O RINNOVARE L’ABBONAMENTO