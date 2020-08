A Sorrento Sal Da Vinci e Fatima Trotta in concerto: la musica riparte in nome dell’amore

A Sorrento questa sera Sal Da Vinci e Fatima Trotta sono stati protagonisti dello spettacolo “A due passi te”. Proprio nella Città del Tasso, si concretizza il sogno del cantante partenopeo, con la musica che riparte in nome dell’amore, con un concerto atteso da dopo il lockdown. “A piccole gocce siamo riusciti a fare ripartire il comparto della musica, che porta un po’ di leggerezza a ciascuno di noi”, aveva spiegato l’artista in un’intervista qualche giorno fa. “Per noi artisti finalmente è una ripresa – aveva spiegato la bella presentatrice di “Made in Sud” – in totale sicurezza. Faremo tappe estive, ma ci saranno anche altre date”. Questa sera l’impresa è riuscita alla grande, emozionando la platea sorrentina.

Sal Da Vinci si è aperto durante il lockdown sul suo trascorso: “Sono stati giorni anomali, non si riesce a stare fermi, prima correvamo solo e forse ci eravamo distratti troppo dalle cose belle che ci circondano, dalla famiglia, agli amici, alle cose più semplici, come può essere una passeggiata accanto al mare, che personalmente desidero tanto”, questo evento che ha cambiato le nostre vite, per Sal era ritenuto anche un ostacolo al proprio lavoro e alla possibilità di essere vicino ai propri fans. “Il nostro settore sta soffrendo tantissimo, anche perché siamo consapevoli che sarà uno degli ultimi che ritroverà la normalità”, dichiaro il cantautore a napolimagazine.com.