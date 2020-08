A Sorrento Lello Pane consegna al Maestro Renzo Arbore il santino benedetto di Sant’Antonino

Il Maestro della musica italiana e napoletana Renzo Arbore si rilassa a Sorrento, in vista dell’attesissimo concerto di domani sera in Piazza della Repubblica, a Piano di Sorrento. A fare gli onori di casa nella Città del Tasso, non poteva mancare Lello Pane, l’Alfiere di Sant’Antonino, che con tanto affetto accoglie gli ospiti nella sua amata città. Al Fauno Bar, Arbore ha ricevuto il santino benetto di Sant’Antonino, patrono e protettore di Sorrento.