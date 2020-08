A Praiano 24 operatori laici abilitati all’utilizzo del defibrillatore grazie al Progetto “Pietro Villani”.

“Quello che facciamo è solo una goccia nel mondo ma l’oceano, senza quella goccia, sarebbe più piccolo”.

Madre Teresa di Calcutta

Da oggi Praiano ha 16 nuovi operatori laici abilitati all’utilizzo del defibrillatore!

Tra i partecipanti: vigili urbani, diversi dipendenti di strutture ricettive e ristorative, guide escursionistiche e cittadini di Praiano che, da oggi, inizieranno una silenziosa opera di volontariato.

Ad oggi Praiano ha 24 operatori laici. Lo scorso ottobre, infatti, grazie al Progetto “Pietro Villani” sono stati formati i primi 8 operatori.

Prossimamente il progetto di Pietro continuerà e vedrà 7 nuovi cittadini praianesi abilitati all’utilizzo della macchina salvavita.

Il corso di ieri ha riguardato la formazione e l’addestramento dei cittadini all’utilizzo dell’apparecchio, al funzionamento e alla corretta attivazione del Servizio 118 e alle tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base (BLSD e PBLSD).

Le postazioni pubbliche, dotate di teche predisposte per assicurare le migliori condizioni di temperatura, sono dotate di un defibrillatore semi-automatico (DAE) a disposizione di tutti in caso di necessità, sono collocate in punti strategici del territorio e censite nella mappa in allegato.

L’Ass.ne Croce Rossa Italiana – Comitato di Costa Amalfitana curerà i controlli tecnici periodici.

“Ringrazio Cri Costa Amalfitana per il supporto organizzativo e formativo e tutti i partecipanti che, anche se convocati per il 6 agosto, non si sono tirati indietro e hanno brillantemente portato a casa un risultato storico per il nostro paese e di grande valore civile”.

Questo quanto scritto sulla pagina Facebook del Comune di Praiano dal vice sindaco Anna Maria Caso.