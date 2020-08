A Positano oggi il primo giorno dell’Info Point! Oggi, sabato 1 agosto 2020, è il primo giorno dell’Info Point di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, dopo che l’Assessore al Turismo Francesco Fusco ha invitato il Responsabile dell’Area di riferimento ad attivarsi per l’organizzazione degli infopoint turistici per l’anno 2020.

Considerato che nell’ambito del servizio infopoint 2020 saranno selezionati dei tutor da affiancare agli alunni degli Istituti Scolastici Superiori della Costiera Amalfitana e Sorrentina, si legge. Considerato che l’organizzazione del servizio infopoint (adeguamento ed aggiornamento delle sartine turistiche da distribuire, allestimento punti informativi, incarico tutor e contributi stage formativo) sarà coperta con risorse dell’Ente.

Alla luce di quanto detto ritiene opportuno autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa a porre in essere quanto necessario all’organizzazione del servizio infopoint in collaborazione con i citati Istituti scolastici utilizzando le risorse messe a disposizione dall’Ente.

Inoltre, nella deliberazione della Giunta Comunale N. 55 del 14.07.2020 sull’organizzazione del servizio infopoint turistico dell’anno 2020, si delibera:

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di attuare, anche per la stagione estiva 2020, il servizio di informazione turistica da realizzarsi presso gli sportelli informativi ubicati sul territorio comunale, secondo le caratteristiche e modalità organizzative esplicitati in premessa;

di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa, come da direttiva dell’Assessore al Turismo allegata, a porre in essere quanto necessita per attuare il servizio Infopoint anno 2020 (adeguamento delle cartine turistiche da distribuire, allestimento punti informativi, incarico tutor ed eventuali contributi stage formativi) in collaborazione con gli Istituti Tecnici;

di demandare al funzionario responsabile del servizio turismo tutti gli adempimenti per la organizzazione del servizio infopoint utilizzando l’apposito stanziamento fino ad una spesa di € 7.000,00;

di dare atto che il servizio non può essere espletato con personale comunale né con assunzioni a tempo determinato e, pertanto, il funzionario responsabile adotterà la soluzione più idonea alle esigenze della utenza;

di affidare il ruolo di tutor aziendale allo stesso Responsabile dell’Area Amministrativa dr. Luigi Calza;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 26.

Qui la deliberazione

Qui l’autorizzazione infopoint.