A Conca dei Marini l’operazione spiagge sicure. A Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana, scatta l’operazione spiagge sicure nel corso di questo weekend di quasi fine agosto: sono due i vigili presenti sul litorale con l’obiettivo di evitare assembramenti, mentre, nella giornata di ieri, è stato effettuato un blitz alla Grotta dello Smeraldo.

All’origine del problema, ci dicono, ci sarebbero le barche sottoprezzo che favoriscono l’arrivo di troppe persone, le aziende assenti.

Come sempre, ci teniamo a rinnovare i nostri complimenti ai vigili ed alle forze dell’ordine in generale, per il loro impegno costante nel tenere al sicuro i cittadini della Costa d’Amalfi, in questo periodo di emergenza ancor più del solito.