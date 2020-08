5 agosto: alzata del Panno a Maiori. Le gare di corsa nei ricordi di Gaspare Apicella

Maiori ( Salerno ) . Il 5 di agosto avviene l’alzata del Panno in onore di santa Maria Assunta a Maiori in Costiera amalfitana. Quest’anno l’evento avviene solo come celebrazione liturgica svolta all’interno della Chiesa Madre che dall’alto domina il centro urbano della cittadina.

Un tempo era un giorno di festa che avveniva dieci giorni prima della Festa del 15 ( questa era molto pomposa con processione , banda musicale, fuochi pirotecnici a mare) e di pomeriggio c’era una manifestazione sportiva molto seguita. Si svolgeva infatti una gara di 1.500 metri piani al corso Reginna (quando il corso a pochi anni dall’alluvione opresentava ancora lo scorrere del torrente scoperto) dove primeggiavano, a turno, i fratelli Giordano di Cetara, Luigi e Nicola. Si effettuavano quattro giri con partenza ed arrivo all’htl REGINA . E a via santa Sofia (nome data per breve tempo all’attuale via Nuova Chiunzi costruita da poco) si dispuitava una gara di velocità dal Monte di Paschi all’inizio del bar Matinèe, dove primeggiava per anni il sottoscritto.

Quanti ricordi quante amicizie che ancora durano nel tempo da circa sessanta anni a venire.

Gaspare Apicella