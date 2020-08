270 contagiati in Campania prima in Italia , 82 in più di ieri ma con 2.370 tamponi in più effettuati. Mai così tanti da quand’è esplosa l’epidemia, neanche nei giorni più terribili del lockdown. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 6.729 test, dunque, 270 sono risultati positivi con 58 casi di rientro dalla Sardegna e altri 67 di rientro dall’estero. Nel mese di agosto, dunque, il numero di contagiati sale a 1.904, un’enormità considerando che in tutto il mese di maggio, nel pieno della prima fase dell’epidemia, i tamponi positivi furono 362.