25 anni di Capri Watch, ecco le scarpe esclusive presentate da Silvio Staiano e l’ex calciatore Fernando Morientes

L’azienda di Silvio Staiano, Capri Watch, l’1 agosto ha coronato un sogno durato 25 anni candidato a diventare infinito. Dal 1995 al 2020, un quarto di secolo colmo di successi e soddisfazioni per il marchio di Capri famoso in tutto il mondo e che fin da subito ha riscosso un notevole successo, quando Silvio mise in vendita il primo modello d’orologio che raffigurava il quadrante dell’antico campanile della Piazzetta di Capri, vendendone un migliaio nelle prime settimane.

Oggi, il brand di Silvio Staiano festeggia alla grande questi 25 anni con un modello esclusivo delle new entry sul mercato di Capri Watch, le Capri Watch Shoes. Questo modello particolare si distingue da tutti gli altri, caratterizzati da uno stile minimal, colori semplici e fini. Anche Fernando Morientes, celebre allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, non ha potuto fare a meno di provarle.