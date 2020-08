19 agosto: giornata mondiale dell’aiuto umanitario

The world humanitarien day ricade annualmente il 19 di agosto per determinazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’11 dicembrem del 2008. L’istituzione fu voluta per rispondere all’attacco terroristico del 2003 al quartier generale delle Nazioni Unite a Baghdad dove persero la vita 22 persone tra cui il diplomatico Sergio Vieria de Mello . La giornata ha lo scopo di promuovere la sicurezza delle persone che operano in attività di aiuto umanitario.

I leaders politici hanno il dovere di diffondere tale messaggio attraverso campagne mirate