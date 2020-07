Zero contagi ma hotel vuoti: l’estate nera della Costiera Amalfitana senza turisti stranieri.

Ristoratori e albergatori: «Questo è l’effetto del blocco delle frontiere». E ora molti esercenti temono di non arrivare alla prossima estate.

Oggi sull’edizione nazionale de La Stampa, il Presidente di Federalberghi Salerno Giuseppe Gagliano ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al turismo internazionale in Costa d’Amalfi: «Il target di riferimento è quello degli americani. La maggior parte delle strutture ha riaperto ai primi di luglio e stiamo registrando un turismo di prossimità. Il problema è che gli italiani non hanno la stessa propensione alla spesa degli stranieri».

L’assenza dei turisti stranieri, da anni il target di riferimento per la Costiera Amalfitana, ha portato al crollo del fatturato, che oscilla dal 40 al 70%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Alberghi di lusso, ristoranti, bar, negozi di abbigliamento: tante le attività che si ritrovano a stringere i denti per provare ad arrivare alla prossima estate, quella del 2021.

Il problema potrebbe risolversi, solo in piccola parte, con l’apertura totale delle frontiere, ma si tratta di un’ipotesi che i nostri politici, almeno per il momento, hanno scongiurato la sicurezza nazionale.