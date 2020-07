WhatsApp si fa in quattro

WhatsApp sta per preparare una grandissima novità, probabilmente una delle più desiderate da tutti gli utenti. Si tratta della possibilità di utilizzare l’app di messaggistica istantanea su ben quattro dispositivi diversi, sia smartphone che pc.

Lo ha rivelato il portale specializzato WABetaInfo: con la versione Beta 2.20.196.8 per Android, è presente infatti una nuova opzione, che permette di associare un singolo account fino a quattro dispositivi diversi. In questo modo la necessità di avere due numeri di telefono diversi per poter utilizzare due account di WhatsApp sarà solo un lontano ricordo.

APPROFONDIMENTI

Secondo quanto rivelato da WABetaInfo, la possibilità di selezionare i dispositivi associati ad un singolo account di WhatsApp sarà presente nelle opzioni del menu. Inoltre, ed è questo l’aspetto più curioso della tanto attesa novità, sarà possibile verificare l’ultimo accesso di ogni singolo dispositivo associato ad un account, con la possibilità di chiudere ciascuno di essi in una semplice mossa. La nuova funzione potrebbe diventare disponibile per tutti gli utenti entro la fine dell’estate.