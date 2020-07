Whatsapp down globale: problemi con la popolare app di messaggistica

Whatsapp down a livello globale. Migliaia sono le segnalazioni dai social, mentre dal sito di monitoraggio Downdetector si rilevano disagi a macchia di leopardo su tutta l’area continentale con circa 20mila segnalazioni. La popolare app di messaggistica di proprietà di Mark Zuckeberg, ha riscontrato problemi tecnici non ancora noti, che non hanno permesso di scambiare messaggi a milioni di utenti nel mondo. Su Twitter l’hashtag #whatsappdown è diventato trend topic in meno di un’ora, ma ora sembra che la situazione si sia tornata alla normalità, con gli utenti che sono tornati a ricevere notifiche sui propri dispositivi.

Grafico da Downdetector