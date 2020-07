Weekend di Vip a Capri dove da ieri si sono concessi una tappa alla taverna Anema e Core la giornalista, conduttrice di La7, Tiziana Panella insieme alla famiglia e subito dopo Nina Moric in compagnia della sua nuova misteriosa fiamma. Una cantata di “Reginella” e “O’ surdat nnammurat” per la giornalista di origini napoletane ed un saluto sul palco agli amici Guido e Gianluigi Lembo per la modella croata.