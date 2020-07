“Vivere Ravello”: un gruppo di amici dà vita ad un movimento a favore della città. Quale semplice, comunicato, vi partecipo la costituzione del Gruppo “VIVERE RAVELLO” . Gli accadimenti politici degli ultimi mesi, e la gravissima crisi economica che Ravello e l’intero Paese stanno vivendo, ha spinto un gruppo di amici, giorno dopo giorno più nutrito e attivo, a dare vita ad un movimento che non è contro nessuno, ma a favore di Ravello, con l’intento di far giungere la nostra voce e le nostre proposte il più lontano possibile; ma anche per tentare di arginare una deriva pericolosa contrassegnata da manie di protagonismo e da vuoto totale di idee e programmi, con spreco abnorme di risorse e di energie, mentre il popolo soffre, e le imprese e i lavoratori, vivono una crisi indicibile.

Lasciamo le polemiche e le dietrologie a chi ha voglia di farle. Io sorrido a tutti e auguro un in bocca al lupo a chi la pensa diversamente.

La nostra voce sarà veicolata attraverso la pagina ufficiale del gruppo.