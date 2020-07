Violenta lite a Furore: 20enne finisce in ospedale. Intervento dei carabinieri di Amalfi

Furore. Ieri sera botte da orbi in via Nespoli. Una famiglia di ristoratori contro un ragazzo 20enne loro vicino di casa. I 4 uomini, a seguito di un litigio, avrebbero picchiato il giovane, che ha subito ferite. Ignoti i motivi della lite. Sul posto sono subito accorsi i Carabinieri della Stazione di Amalfi con il capitano Umberto D’Angelantonio per le dovute indagini e l’ambulanza che ha portato il ragazzo in ospedale a Castiglione di Ravello.

Fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita, ma pare che abbia subito ferite anche da oggetti. Un episodio sconcertante per la Costiera amalfitana da condannare sul quale vi saranno indagini dalla Procura di Salerno