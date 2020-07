Vietri Sviluppo assume 18 ragazzi

In un periodo in cui il lavoro scarseggia, soprattutto per i giovani, un segnale positivo arriva da Vietri sul Mare. Diciotto ragazzi, compresi tra i 18 ed i 35 anni, sono stati assunti, temporaneamente e per tre medi, dalla società in house “Vietri Sviluppo”. Le assunzioni sono state effettuate da una società interinale e la maggior parte degli assunti sono ragazzi di Vietri sul Mare”. Ci siamo avvalsi di una società interinale per reperire forza lavoro-ha dichiarato il presidente Giovanni Di Mauro – nel periodo 15 luglio – 15 settembre ed a necessità, per migliorare la qualità dei servizi nel periodo di alta stagione.Per far fronte ai nuovi servizi che l ‘amministrazione comunale di Vietri ci ha assegnato, avevamo necessità di assumere. I nuovi arrivati provvederanno alla gestione delle spiagge libere, al controllo nei parcheggi per moto ed infine, vista la notevole quantità di eventi estivi che il comune ha in cantiere, essi effettueranno anche assistenza agli eventi.”

Un segnale di speranza che si spera possa trasformarsi, per qualcuno di questi ragazzi, in una assunzione definitiva.