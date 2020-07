Vietri sul Mare. Una targa al sindaco Giovanni De Simone per la sensibilità dimostrata durante l’emergenza Covid verso le persone con disabilità di Cava de’ Tirreni

L’osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con disabilità, nella persona del Presidente Vincenzo Prisco, unitamente al sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, hanno consegnato una targa al primo cittadino vietrese Giovanni De Simone per la sensibilità espressa durante il lock down per i ragazzi con difficoltà della cittadina Metelliana. Ecco la motivazione incisa sulla targa: “Al Sindaco della Città di Vietri sul Mare Giovanni De Simone con gratitudine per la sensibilità e disponibilità dimostrata nei confronti delle persone con disabilità di Cava de’ Tirreni durante i mesi più difficili e dolorosi dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19”. Ed il sindaco De Simone ha dichiarato con orgoglio: “Vietri Sul Mare si è riconfermata città dell’accoglienza e della solidarietà”.