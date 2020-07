Vietri sul Mare, spiaggia libera blindata: zero controlli e violazione ordinanza

L’ordinanza è la n. 29 data 11 giugno 2020, oltre un mese fa, e porta la firma in calce del sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone. Da allora sancisce l’interdizione della spiaggia libera sottostante il costone roccioso di proprietà comunale a confine con gli stabilimenti della Baia e della Crestarella. L’ordinanza è stata disposta per ragioni “di pubblica e privata incolumità”, dal momento che l’area in questione è stata interessata da movimenti franosi che determinano situazioni di pericolo.

Ma, nonostante l’interdizione e l’installazione di transennamenti che dovrebbero prevedere anche l’apposizione di idonea segnaletica monitoria riportante la seguente dicitura “Area interdetta- pericolo caduta massi”, qualcuno è riuscito ad aprire un varco consentendo l’accesso quotidiano ai bagnanti incuranti dei rischi che corrono.

E, siccome l’area ricade sotto la competenza del Comune di Vietri non può essere controllata dai vigilanti del Comune di Salerno in ordine al rispetto delle normative anti Covid-19. Nulla anche la sorveglianza da parte dell’autorità competente.