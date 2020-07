Vietri sul Mare. Petizione dei cittadini per chiedere la revoca della concessione degli spazi in Villa Comunale per attività ristorativa

I cittadini di Vietri Sul Mare sono vicini al commerciante Striamo e preparano una raccolta firme per la revoca della concessione degli spazi in Villa Comunale adibiti ad attività ristorativa per i fatti accaduti lunedì 6 luglio 2020.

Striamo (detto il giornalaio), presidente ed organizzatore (insieme ad altri componenti dell’associazione Michele Siani) dell’evento che si è svolto la sera di Lunedì 6 luglio 2020 in villa comunale come ormai da 3 anni a questa parte, è stato minacciato da alcuni individui che gestiscono un’attività in Villa comunale (non Vietresi ovviamente), in presenza anche di testimoni.

Questi individui, con tono minaccioso ed offensivo hanno sostenuto che il Striamo per via di questo evento ha disposto la chiusura della villa.