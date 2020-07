Vietri sul Mare: l’opposizione chiede l’intervento della Guardia di Finanza per la mancata trasparenza nella distribuzione dei “Buoni spesa Covid” da parte dell’Amministrazione Comunale.

Con un esposto in data 16 luglio 2020, i membri della Commissione Assistenza Roberta Pecoraro ed Emilia Senatore denunciano la totale mancanza di trasparenza con cui l’Amministrazione Comunale di Vietri sul Mare ha distribuito i “Buoni spesa” in occasione del periodo d’emergenza Covid 19, invocando l’intervento di Guardia di Finanza, Prefetto e Procura della Repubblica.

All’inizio del mese di Aprile 2020, i suddetti membri della Commissione, avendo rilevato che la misura relativa ai Buoni Spesa, disposta dallo Stato, non era stata adeguatamente pubblicizzata tra i cittadini chiusi in casa per la quarantena, richiedevano di “individuare e pubblicare, in modo chiaro, certo ed univoco, quali fossero i requisiti, le modalità ed i termini della proposizione della domanda dei buoni pasto”, nonché di garantire a tutti la stessa possibilità di accedervi attraverso la distribuzione di moduli prestampati distribuiti su tutto il territorio comunale, e l’attivazione di un apposito servizio telefonico/WhatsApp.

La distribuzione dei Buoni Spesa è proseguita, tuttavia, ignorando completamente le richieste di trasparenza ed equità dei suddetti membri, anzi estromettendole completamente dal processo decisionale, impedendo loro persino di conoscere le generalità di tutti i beneficiari della misura, invocando la normativa sulla privacy in modo del tutto illegittimo, dal momento che loro stesse, in qualità di commissari, sono ugualmente “garanti di democrazia, equità e tutela delle fasce più deboli”. Pecoraro e Senatore evidenziano che “il Comune di Vietri sul mare ha distribuito circa 90.000,00 euro, tra contributi comunali e statali, tuttavia, alla Commissione Assistenza, ed ai suoi membri, non è dato sapere a chi ed in base a quale graduatoria”.

I suddetti membri della commissione hanno chiesto, dunque, ”l’intervento immediato della Guardia di Finanza affinché effettui tutte le indagini del caso”.