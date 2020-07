Vietri sul Mare. La “Sviluppo” recluta millennial per l’estate: si assumono 18 giovani lavoratori a tempo determinato

Come scrive Antonio Di Giovanni per La Città, sono nati nel 2002, le più giovani delle diciotto reclute, a tempo determinato, assunte per tre mesi dalla “Vietri Sviluppo”, la società partecipata del Comune di Vietri sul Mare. Che chiama rinforzi in vista dell’estate.

Alla partecipata arrivano i giovani. Seppure a tempo: appena tre mesi. Proprio in un periodo in cui il lavoro scarseggia, soprattutto per i giovani, un segnale positivo arriva da Vietri sul Mare.

Diciotto ragazzi, compresi tra i 18 ed i 35 anni, sono stati assunti, temporaneamente e per tre mesi, dalla società in house del Comune, la “Vietri Sviluppo”.Le assunzioni sono state effettuate da una società interinale. E la maggior parte dei giovani reclutati sono ragazzi di Vietri sul Mare.

«Ci siamo avvalsi di una società interinale per reperire forza lavoro – ha dichiarato il presidente Giovanni Di Mauro – nel periodo tra il 15 luglio e il 15 settembre ed a necessità, per migliorare la qualità dei servizi nel periodo di alta stagione. Per far fronte ai nuovi servizi che l’amministrazione comunale di Vietri ci ha assegnato, avevamo necessità di assumere.