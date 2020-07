Vietri sul Mare. Far west delle spiagge, l’approdo alla Baia. Ordinanza del Comune: rischio crollo costone, si arretri il limite di 10 metri.

Come scrive La Città, il Comune di Vietri ordina al Lloyd Baia hotel di arretrare di 10 metri il limite della spiaggia in concessione, a causa del pericolo crollo del costone roccioso sopra l’arco naturale. La decisione è arrivata dopo le polemiche di fine maggio per la chiusura della spiaggia libera, che è avvenuta anche sotto gli occhi della Capitaneria di Porto. L’area marina è una delle più belle della costiera, compresa tra il costone di proprietà comunale e l’area in concessione al noto albergo. Una palizzata realizzata dall’hotel che era arrivata fino a mare, andando oltre il diritto a delimitare la sua area in concessione, visto che la battigia deve essere sempre libera e bisogna consentire il passaggio per raggiungere l’arenile libero. In realtà, stante la situazione di pericolo, il Comune avrebbe dovuto a sua volta interdire la battigia per evitare che i bagnanti arrivassero fin sotto il costone a rischio caduta massi. Nella stessa ordinanza, però, si dispone «l’interdizione della parte residuale mediante l’installazione di transennamenti con l’apposizione di idonea segnaletica monitoria a salvaguardia della pubblica e privata incolumità».

In pratica la parte residuale è a carico della Baia, facendo risparmiare il Comune. A differenza di prima, con l’ordinanza numero 29, comunque, il limite dell’area di pericolo è aumentato, cioè, per sicurezza, bisognerà allontanarsi di altri dieci metri dal costone e quindi la zona in concessione all’albergo sarà equivalentemente ridotta. Era infatti apparso a strano che, in un primo momento, il pericolo caduta massi terminasse esattamente con l’inizio della spiaggia in concessione ai privati. L’intervento comunale segue le polemiche di fine maggio, animate da molti bagnanti. In seguito la segnalazione del condominio Colombo, adiacente al Belvedere impreziosito dalle ceramiche vietresi, l’ot- to giugno aveva protocollato una segnalazione di distacco di materiale franoso dalla parete rocciosa adiacente la sua proprietà. Lo stesso giorno era arrivata anche una nota della capitaneria di porto di Salerno che richiamava una sua ordinanza del 2013 sulla verifica dei movimenti franosi dai costoni a picco sul mare. Nell’ordinanza comunale, poi, si legge ancora che dal 2009 esiste un’ordinanza del Comune, la numero 57, che interdiceva questa area demaniale «nelle more di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza ». Da allora non solo la situazione statica del costone è peggiorata ma per anni di fatto non si è evitato l’accesso ai bagnanti, come dimostrano le foto da Google Earth. Il provvedimento di quest’anno, inoltre, riguarda anche un tratto della spiaggia de La Crestarella a confine con la spiaggia libera comunale. Intanto, è ancora in corso la relazione del geologo incaricato dal Comune di Vietri per stabilire le condizioni in cui versa il costone, alla cui sommità passa via Colombo, unica strada di uscita dalla frazione Marina, e sul quale transitano decine di migliaia di veicoli e bus l’anno.

Per l’idea, la realizzazione e l’impegno erano arrivati anche i complimenti dl sindaco, Vincenzo Napoli, e dell’assessore all’Ambiente, Angelo Caramanno. Chi c’era nel giorno dell’inaugurazione, in spiaggia, mostra anche le foto ricordo tra sorrisi e soddisfazione generale. Sono passati soltanto pochi giorni e, della struttura in legno costruita a protezione e per dare decoro alle nuove docce con il contributo di alcuni affezionati della spiaggia della Baia, resta soltanto un palo. «La scorsa notte – raccontano in spiaggia.- qualcuno avrà pensato di utilizzare il legno per far l’ennesimo falò». E, infatti, restano ancora i segni del fuoco notturno. «Bisognerebbe che qualcuno controllasse quello che succede di notte perché non è giusto che non si possa far nulla di buono per colpa di questi teppisti », si sfoga una delle signore che ha contribuito alla realizzazione del gabbiotto. «Volevamo fare qualcosa di bello che fosse al servizio della spiaggia insiste la signora senza nascondere l’avvilimento – ma sembra che sia impossibile qualsia tentativo si faccia». Non resta altro che ricostruire tutto, sperando che resti.