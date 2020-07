Vietri sul Mare. Degrado sulla panoramica provinciale. Un attivista scrive al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

Riportiamo l’appello inviato da un attivista di Vietri sul Mare al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli per segnalare la situazione di degrado ed abbandono in cui versa la strada panoramica provinciale che collega la città della costiera amalfitana a Salerno.

“Salve Sig. Borrelli, sono un attivista di Vietri Sul Mare, combatto da anni per il decoro di questo paese e cerco di farmi sempre rispettare. Oltre a sensibilizzare le persone metto in difficoltà l’amministrazione comunale con video denuncia e post mirati. Sono diventato un punto di riferimento per la gente del mio amato paese. Però questa volta non so come fare… Volevo denunciare l’incuria e il degrado che vige da anni sulla strada “panoramica” provinciale che collega Vietri a Salerno! Possibile che c’è tanta gente che fa questo tratto a piedi e si ritrova in una giungla, pavimentazione rotta, alcune zone dove manca la ringhiera, un palo della luce in condizioni precarie e tanto degrado? Una vergogna senza fine! Ho fiducia in lei, la ringrazio.”

Il consigliere Borrelli ha così risposto all’appello: “Chi combatte per migliorare il proprio territorio non può che avere il mio rispetto e la mia stima. Abbiamo segnalato alle autorità competenti le problematiche legate a questa strada”.