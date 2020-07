Vietri sul Mare. Alla Proloco arrivati questa mattina i primi monopattini elettrici

Vietri sul Mare, Costiera Amalfitana. Alla Proloco arrivati questa mattina i primi monopattini elettrici.

Prima consegna dei “Monopattini Elettrify”, in sinergia con il “Distretto Turistico Costa D’Amalfi”, per la valorizzazione e promozione territoriale, in relazione alla mobilità ecosostenibile, presso la Penisola Amalfitana.

Nuovi arrivi alla Proloco di Vietri sul Mare. Siamo lieti di presentarvi i nuovi monopattini elettrici by Elettrify. Un nuovo modo di vivere Vietri, le sue caratteristiche frazioni e la nostra divina Costiera Amalfitana, con 0 emissioni e totalmente green, così da dare beneficio al nostro territorio!