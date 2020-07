Vico Equense. Teatrestate 2020: serate al chiostro con la rassegna Teatro Mio, sei spettacoli in calendario.

Vico Equense – Domenica 9 agosto, inizia, nel chiosto della Santissima Trinità e Paradiso la rassegna Teatrestate 2020 – il coraggio di ripartire, organizzata da Teatro Mio e patrocinata dal Comune di Vico Equense. “Lo scopo, per questa estate, – spiega Bruno Alvino – è quello di offrire alla cittadinanza e ai suoi ospiti, adulti e bambini, della nostra città, la possibilità di intrattenimenti teatrali, in special modo tenendo presente il periodo legato all’ emergenza Coronavirus appena trascorso. Il lockdown ha determinato, come si sa, danni economici a tutte le categorie, ma in special modo agli operatori teatrali. Tali danni – continua Alviino – hanno colpito non poco anche la nostra già povera economia. Alla luce di quanto accaduto e considerate le obiettive difficoltà economiche derivanti dalla pandemia in cui anche i Comuni a propensione turistiche come il nostro si sono trovati, si è pensato ad una Rassegna Teatrale realizzata con nostri spettacoli, che grazie alle prestazioni gratuite dei nostri soci, non comportano costi di cachet”. Ad inaugurare la rassegna, il 9 agosto sarà Olimpia Alvino con “Fiabe dipinte”, spettacolo per bambini. Il 10 e 11 sarà la volta di “Uscita di emergenza” per la regia di Salvatore Guadagnuolo; a seguire il 16 “Il medico dei pazzi”, regia di Natalino Di Guida. Il 20 “Il viaggio di Dora”, spettacolo per bambini. Il 21 “Il defunto torna a casa” due atti di Bruno Alvino e il 29 e 30 “Colpevoli innocenti” sempre per la regia di Alvino. Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 21.00 nel chiostro della Santissima Trinità e Paradiso a Vico Equense. Nel rispetto di tutte le norme vigenti, per la buona riuscita degli eventi sarà obbligatoria la prenotazione ai numeri 0818016709 – 3336353444. Ingresso 8 euro, ridotto 5 euro. Solo per gli spettacoli bambini, posto unico 5 euro.