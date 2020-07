Vico Equense. Sulla spiaggia pubblica bagnanti di altri comuni nonostante le ordinanze sindacali, le parole del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

Vico Equense. Nonostante le ordinanze sindacali sulla spiaggia pubblica diversi bagnanti di altri comuni, sulla questione interviene il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli con un post sulla sua pagina Facebook: “Domenica 19 luglio sulla spiaggia pubblica di Vico Equense, come ci è stato documentato da diversi presenti, nonostante le ordinanze sindacali, erano presenti molti cittadini di altri comuni fino all’arrivo della Polizia Locale che ha sanzionato chi non era autorizzato a stare in spiaggia.

La sicurezza deve essere, in questo momento specifico, al primo posto, ma allo stesso tempo crediamo che l’accesso libero alle spiagge e al mare sia sacrosanto. Si devono trovare soluzioni che permettano di riaprire l’accesso alle spiagge pubbliche a tutti garantendo le dovute misure di sicurezze, si potrebbe reperire del personale, che controlli il rispetto delle distanze, da volontari e percettori del reddito di cittadinanza”

Foto pubblicata dalla pagina Stabia Focus.