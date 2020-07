Vico Equense. Spiagge libere destinate gratuitamente ai soli residenti previa prenotazione obbligatoria e mediante turnazione

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, comunica che: “In questa particolare stagione estiva, caratterizzata dall’emergenza epidemiologica da CoVid-19 e dalla conseguente necessità di contenere il contagio sulle spiagge destinate alla libera fruizione del Comune di Vico Equense, data la ridotta dimensione delle stesse, si è reso necessario riservarne l’utilizzo – senza onere alcuno – ai soli residenti, previa prenotazione obbligatoria. Al fine di consentire la balneazione a tutta la cittadinanza, l’accesso nei tratti destinati a libera fruizione di cui alle spiagge denominate Pezzolo, Calcare e Postali avviene mediante turnazione secondo i seguenti orari: 07:00-12:00 (primo turno) e 12:30-19:00 (secondo turno).

Con successivo provvedimento si è ritenuto considerare RESIDENTI anche le persone che soggiornano nelle strutture ricettive e i detentori di seconde case ubicate sul territorio comunale.

L’accesso alle spiagge non destinate alla libera fruizione è invece aperto a TUTTI, residenti e non residenti, previa prenotazione obbligatoria al fine di prevenire ogni possibile assembramento e consentire di rintracciare gli utenti in caso di eventuali contagi. I recapiti telefonici mediante i quali effettuare la prenotazione per l’accesso alla spiaggia prescelta sono disponibili sul sito della Città e su appositi cartelli. Su tutti gli arenili è fatto divieto di accesso mediante sbarco via mare con qualsiasi mezzo.

In seguito si è interdetto il transito e la sosta delle persone (ivi compreso pescare e tuffarsi) nelle aree libere poste sulle opere foranee realizzate a protezione degli ambiti portuali, sulle scogliere frangiflutti, sui pennelli e sulle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale. Giova ricordare che trattasi di luoghi spesso pericolosi frequentati dai più giovani per tuffarsi e che spesso mettono a repentaglio la loro stessa incolumità.

Purtroppo la spiaggia più suggestiva ed estesa del Comune di Vico Equense, ossia quella di Tordigliano sul Golfo di Salerno, con Ordinanza della Capitaneria di Porto, continua ad essere interdetta al transito ed alla sosta di persone e cose.

Con lo stesso provvedimento risultano altresì vietati il transito, la sosta, la balneazione di persone e di natanti di qualsiasi tipo nonché l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo negli specchi acquei antistanti l’arenile per una profondità di metri 100 dal piede dei costoni.

Sono in stretto contatto con la Delegazione di Spiaggia di Vico Equense, la Stazione Carabinieri di Vico Equense ed il Comando di Polizia Municipale e nel corso dei recenti incontri si è stabilito che saranno i intensificati i controlli sulle spiagge e lungo le strade di accesso al fine di evitare ogni possibile fenomeno di assembramento e garantire il rispetto delle norme di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e delle Ordinanze balneari e fornire le necessarie informazioni all’utenza”.