Vico Equense. Ricominciamo dal Verde: Monte Faito tra buone prassi e opportunità per i giovani

A Vico Equense si è tenuto il seminario promosso dall’ITS BACT sul patrimonio ambientale e naturalistico. Presente anche l’Assessore regionale alla formazione e alle pari opportunità Chiara Marciani

Ricominciamo dal Verde: Monte Faito tra buone prassi e opportunità per i giovani

Ripartire dal verde: Monte Faito insieme al Bosco di Capodimonte, la Reggia di Caserta e il Sito di Carditello

L’ITS BACT, knowledge community per l’innovazione tecnologica e organizzativa nell’area turismo, verde, restauro, beni e attività culturali, si è pertanto attivata per vivacizzare il dibattito intorno agli attrattori turistici di eccellenza e della loro fruizione e condizione al tempo del distanziamento. Da questa mission è nato il seminario “Ricominciamo dal Verde” che si è svolto a Vico Equense Lunedì 13 Luglio. Dopo anni di fruizione turistica, il Bosco di Monte Faito è stato negli ultimi tempi oggetto di incendi, vandalismi e trascinato su una pericolosa china di degrado fisico e sociale, nonostante numerosi interventi istituzionali. L’esigenza e la necessità di distanziamento sociale richiesto dalla prevenzione del diffondersi della pandemia Covid 19 potrebbe portare a una svolta uno dei sentieri più belli del nostro patrimonio verde. Ed è per questo che Monte Faito è stato l’oggetto della riflessione proposta dall’ITS BACT che, forte delle sue buoni prassi formative che da quasi 10 anni realizza per l’istruzione e la formazione sul tema del restauro di boschi, parchi e giardini storici, ha voluto riunire in un unico tavolo esperti del verde e della formazione, scienziati e promotori di processi di restauro e rivitalizzazione di altri tre beni culturali e paesaggistici di pregio della Campania.