Vico Equense. Riaprono al pubblico tutti i cimiteri comunali.

Dal 18 Luglio 2020 e fino a nuove disposizioni sono riaperti al pubblico i cimiteri comunali. Queste le modalità:

1. Cimitero comunale di San Francesco: apertura martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 08.00 alle 12.00; giovedì dalle 16.00 alle 19.00; lunedì chiusura.

2. Cimitero di Moiano: apertura giovedì, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, e la domenica in orario antimeridiano, con obbligo a carico del Responsabile di comunicare gli orari di apertura.

3. Cimitero di Arola: apertura nei giorni di mercoledì, sabato e domenica sia in orario antimeridiano che pomeridiano, con obbligo a carico del Responsabile di comunicare gli orari di apertura.

4. Cimitero di Montechiaro apertura nei giorni di giovedì, sabato e domenica con orario continuato dalle 08.00 alle 19.00.